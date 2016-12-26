Синютка «божиться», що на Львівщині вдалося покращити якість перевезень у маршрутках

У Львівській області покращилася якість пасажирських перевезень. Про це сьогодні, 26 грудня, на прес-конференції повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає кореспондент Львівського порталу.

«Маємо всі підстави говорити сьогодні про покращення якості пасажирських перевезень. Про це говорить менша кількість звернень, які зареєстровані щодо цього. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що стоїмо на початку цього шляху», – пояснив він.

Водночас голова Львівської ОДА заявив, що маршрути на території Львівської області не продаються і тут вдалося повністю усунути корупційну складову: «Нині я можу стверджувати, що жодні маршрути на території Львівської області не продаються, перевізники не визначаються із врахуванням корупційної складової, це відбувається виключно на чесних прозорих конкурсах».

Окрім цього, Олег Синютка прокоментував заяви перевізників щодо можливого підвищення вартості на проїзд у міжміських маршрутках: «За 10 років перебування на Львівщині не знаю жодного місяця, коли перевізники б не говорили про підвищення вартості проїзду. Тут ми повинні дивитися не на бажання перевізників чи мешканців, бо вони діаметрально протилежні. Ми повинні опиратися на об’єктивні речі, які складаються на ринку транспортних перевезень, – вартість пального, запчастин та величину зарплати, яку отримуватимуть люди, що обслуговують транспортні перевезення. Єдине, що я можу гарантувати на 100% це те, що жодного підвищення без громадського обговорення на території області відбуватися не буде. І ми дійшли такої згоди минулого тижня, коли зустрічалися із представниками перевізників. Тобто, якщо вони ставитимуть питання про зміну тарифу, спершу проведуть громадське обговорення, а після нього прийматимуть відповідне рішення».

Фото: Над Бугом