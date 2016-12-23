Пасажирів потягу Київ – Перемишль перевіряють на ходу, без зупинки на кордоні

Прикордонники здійснюють прикордонний контроль пасажирів під час руху швидкісного поїзда Київ – Львів – Перемишль. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу із місця події.

Триває прем’єрний рейс швидкісного електропотяга Інтерсіті+ із України до Польщі.

«Прикордонний контроль пасажирів електропоїзда Київ – Львів – Перемишль, які перетинатимуть державний кордон, здійснюють прикордонники Львівського прикордонного загону під час руху потяга між станціями «Львів» і «Мостиська-2». Такий же порядок здійснення прикордонного контролю буде застосовуватися й на зворотному напрямку», – повідомили прикордонники.

Перевірка на ходу дозволить забезпечити здійснення прикордонного контролю без зупинки поїзда, що значно зменшить термін подорожі та дозволить пасажирам комфортніше перетинати державний кордон. Варто додати, що потяг долатиме відстань з Києва до Перемишля за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв. Із Львова до Перемишля можна буде дістатись за 2 год 08 хв і зворотно лише за 1 год 51 хв.

Як відомо, поїзд курсуватиме щоденно, на прем’єрний рейс потяга Київ – Львів – Перемишль продано 76 квитків.

Фото: Катерина Родак