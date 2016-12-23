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Пасажирів потягу Київ – Перемишль перевіряють на ходу, без зупинки на кордоні

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Прикордонники здійснюють прикордонний контроль пасажирів під час руху швидкісного поїзда Київ – Львів – Перемишль. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу із місця події.

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Триває прем’єрний рейс швидкісного електропотяга Інтерсіті+  із України  до Польщі.

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«Прикордонний контроль пасажирів електропоїзда Київ – Львів – Перемишль, які перетинатимуть державний кордон, здійснюють прикордонники Львівського прикордонного загону під час руху потяга між станціями «Львів» і «Мостиська-2». Такий же порядок здійснення прикордонного контролю буде застосовуватися й на зворотному напрямку», – повідомили прикордонники.

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Перевірка на ходу дозволить забезпечити здійснення прикордонного контролю без зупинки поїзда, що значно зменшить термін подорожі та дозволить пасажирам комфортніше перетинати державний кордон. Варто додати, що потяг долатиме відстань з Києва до Перемишля за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв. Із Львова до Перемишля можна буде дістатись за 2 год  08 хв і зворотно лише за 1 год 51 хв.

Як відомо, поїзд курсуватиме щоденно, на прем’єрний рейс потяга Київ – Львів – Перемишль продано 76 квитків.

Фото: Катерина Родак

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