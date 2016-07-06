У селах біля Львова назріває екологічна катастрофа: сміття не вивозиться вже місяць

З сіл Жовківського району вже місяць не вивозиться сміття взагалі. Місцеві жителі рятуються тим, що закопують сміттєві пакети у лісах, а як такі вчинки вплинуть на екологію в майбутньому – страшно уявити. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив голова Львівського комітету екологічного порятунку України, активіст Марко Шпікула.

За його словами, сьогодні сміття зі Львова їздить у Київ, натомість ближні села потерпають від бруду та дизентерії і скоро потонуть у власному смітті.

«Вивозиться сміття тільки зі Львова. А напруга в селах росте, усі навколишні села потопають у смітті. Ще трошки і будуть гори сміття, куди його вивозити? Ще трішки і люди знову почнуть перекривати трасу, почнуть радикальними методами діяти. Все затихло, місто вивозить в Київ собі. Питання Львова на разі вирішене, а ви – навколишні села – робіть собі що хочете», – обурюється активіст.

Марко Шпікула зазначив, що з самих Грибовичів сміття не вивозиться ще з моменту трагедії. Приблизно така ж ситуація є в сусідніх селах.

«От зараз возять по лісах, ярах і викопують котловани. Вивозять, як тільки можуть. Але, до прикладу, пластикова пляшка 200 років розкладається. Ви собі уявіть, що це буде? Тобто ще трішки і знову Грибовичі будуть про себе нагадувати?», – зазначив він.

З хронологією подій під час Грибовицької трагедії можна ознайомитися тут.