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У селах біля Львова назріває екологічна катастрофа: сміття не вивозиться вже місяць

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З сіл Жовківського району вже місяць не вивозиться сміття взагалі. Місцеві жителі рятуються тим, що закопують сміттєві пакети у лісах, а як такі вчинки вплинуть на екологію в майбутньому – страшно уявити. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив голова Львівського комітету екологічного порятунку України, активіст Марко Шпікула.

сміття

За його словами, сьогодні сміття зі Львова їздить у Київ, натомість ближні села потерпають від бруду та дизентерії і скоро потонуть у власному смітті.

«Вивозиться сміття тільки зі Львова. А напруга в селах росте, усі навколишні села потопають у смітті. Ще трошки і будуть гори сміття, куди його вивозити? Ще трішки і люди знову почнуть перекривати трасу, почнуть радикальними методами діяти. Все затихло, місто вивозить в Київ собі. Питання Львова на разі вирішене, а ви – навколишні села – робіть собі що хочете», – обурюється активіст.

Марко Шпікула зазначив, що з самих Грибовичів сміття не вивозиться ще з моменту трагедії. Приблизно така ж ситуація є в сусідніх селах.

«От зараз возять по лісах, ярах і викопують котловани. Вивозять, як тільки можуть. Але, до прикладу, пластикова пляшка 200 років розкладається. Ви собі уявіть, що це буде? Тобто ще трішки і знову Грибовичі будуть про себе нагадувати?», – зазначив він.

З хронологією подій під час Грибовицької трагедії можна ознайомитися тут.

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Коментарі

  1. ЛЮБИШ МІСТО І ПРИРОДУ,
    ПРИКЛАД СВІЙ НЕСИ НАРОДУ,
    ЛЮБИШ БРУД,НЕ ЛЮБИШ МІСТО,
    ТИ РАГУЛЬ І ЦЕ Є ДІЙСНО.
    І ВСЕ ВИДНО ЦЕ У ЛІСІ,
    ТИ ПРИЇХАВ НА МАШИНІ,
    ЗАБЕРИ СВОЄ СМІТТЯ,
    НЕ ЗАБРАВ?-ТО ТИ СВИНЯ.
    ВСЕ,ЩО РОБИШ ПРИ ЖИТТІ,
    БАЧУТЬ ДІТИ І БАТЬКИ,
    ТАКОЖ БОГ,МАРІЯ МАТИ,
    ВСЕ МАЙБУТНЄ Є ЗА НАМИ.

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