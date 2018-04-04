Троє львів’ян отруїлися чадним газом

Олена Карп'юк

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Вчора, 3 квітня, о 23:21 год., у приватному будинку на вул. Мучній чадним газом отруїлися троє людей, серед них – 3-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Від отруєння чадним газом постраждали:

– 28-річний чоловік, 20% карбоксигемоглобіну, госпіталізований у Львівську обласну клінічну лікарню;

– 21-річна дівчина, госпіталізована у стані середнього ступеня важкості в дитячу міську лікарню Львова;

– 3-річна дитина, госпіталізована у стані середнього ступеня важкості в дитячу міську лікарню Львова.

Подачу газу до будинку призупинили. Наразі всі причини події встановлюються.

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