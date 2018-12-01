Молода львів’янка на авто врізалася у електроопору

У Львові жінка-водій наїхала на електроопору і зазнала важких травм. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

За даними відомства, у поліцію 30 листопада надійшла інформація про те, що близько 10.00 у Львові на вулиці Тунельній сталася автопригода, в якій потерпіла людина.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Корса», 22-річна місцева мешканка, не впоралася із керуванням та в’їхала у електроопору. Жінка була доставлена у лікарню, де у неї діагностували важку поєднану травму.

За фактом відкрите кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування.