На кордоні із Польщею затримали «гостей» з північної Африки

На кордоні з Польщею правоохоронці затримали трьох вихідців з північної Африки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

За даними відомства, вчора ввечері, співробітники відділу прикордонної служби «Краковець» затримали трьох іноземців, які в піший спосіб, поза пунктом пропуску намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон.

Інформацію про невідомих отримав дільничний інспектор прикордонної служби від місцевих мешканців. Вже через кілька хвилин, за сто метрів від кордону група реагування зелених беретів наздогнала порушників. Ними виявились двоє громадян Алжиру 33 та 30 років та 30-річний громадянин Марокко.

Правоохоронці з’ясували, що алжирці є студентами одного із київських вишів, а марокканець прибув в Україну літаком наприкінці січня цього року.

Іноземців було затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України, вчиненої групою осіб, прийматиме суд. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу на суму до 8500 гривень кожному.

В подальшому прикордонники клопотатимуть перед судом щодо примусового видворення мандрівних студентів та їхнього товариша з України на їхню батьківщину.