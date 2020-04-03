На контейнерних майданчиках Львова з'явиться прес для пластикових пляшок

Соломія Головіна

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На контейнерних майданчиках  «Львівспецкомунтранс» встановлять ручний пристрій для пресування всіх видів ПЕТ-пляшок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Прес уже готовий до використання. Конструкція компактна і не займає великої площі. Вона дозволяє зім’яти тару без фізичних зусиль й суттєво зменшує навантаження на контейнери, адже ПЕТ – надзвичайно об’ємна фракція», – інформують у ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Переваги:

— при пресуванні пляшки прес зменшує її об’єм до 20%;

— забезпечує 80% економії простору;

— легко встановлюється.

«Зараз ми тестуватимемо прес на локаціях, де розташовані контейнерні майданчики. Тож уже незабаром львів’яни зможуть самостійно випробувати пристрій», –  наголошує підприємство.

Фото: ЛМР

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