На контейнерних майданчиках Львова з'явиться прес для пластикових пляшок

На контейнерних майданчиках «Львівспецкомунтранс» встановлять ручний пристрій для пресування всіх видів ПЕТ-пляшок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Прес уже готовий до використання. Конструкція компактна і не займає великої площі. Вона дозволяє зім’яти тару без фізичних зусиль й суттєво зменшує навантаження на контейнери, адже ПЕТ – надзвичайно об’ємна фракція», – інформують у ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Переваги:

— при пресуванні пляшки прес зменшує її об’єм до 20%;

— забезпечує 80% економії простору;

— легко встановлюється.

«Зараз ми тестуватимемо прес на локаціях, де розташовані контейнерні майданчики. Тож уже незабаром львів’яни зможуть самостійно випробувати пристрій», – наголошує підприємство.

Фото: ЛМР