Львівські зірки разом із незрячими дітьми презентують мюзикл «Казка на білих лапах»

Андрій Котенський

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Львівські зірки разом із незрячими дітьми України презентують у Львові 23 січня прем’єру вистави-мюзиклу «Казка на білих лапах». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Львів’яни започаткували чергову креативну інновацію, яка об’єднає на одній сцені естрадних зірок і незрячих дітей з різних куточків України. 23 січня 2019 року в Палаці культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1) відбудеться прем’єра вистави-мюзиклу «Казка на білих лапах». Початок – о 18:00.

Автор ідеї, композитор та музичний керівник проекту – соліст вокальної формації «Піккардійська Терція» Ярослав Нудик. Режисер-постановник – провідна актриса Національного театру ім. М. Заньковецької Олександра Бонковська.

Під час концерту звучатимуть різдвяні пісні Ярослава Нудика в аранжуванні Юрія Саєнка – заслуженого діяча мистецтв України.

Як розповіла Оксана Потимко, ідея інклюзивного різдвяного мюзиклу з’явилась у Ярослава Нудика після роботи над «Дитячим Кобзарем», який був виданий шрифтом Брайля та озвучений. Концепцію різдвяного дійства задумала Олександра Бонковська – святкування Різдва у колі інтелігентної львівської родини. На роль мами запросили відому співачку Оксану Муху, роль батька випала Ярославу Нудику. А звершиться театралізований різдвяний вечір візитом зіркових колядників, зокрема скрипаля Олександра Божика. До речі, Муха та Божик долучилися і до організації дійства.

У мюзиклі братимуть участь 17 незрячих дітей із Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Дніпропетровської, Миколаївської, Хмельницької, Рівненської, Волинської областей. Вік дітей – від 7 до 14 років, усі вони здебільшого навчаються у звичайних школах України за програмою інклюзивної освіти; є й кілька учнів спеціальних шкіл-інтернатів.

«Ми хочемо привернути увагу людей до питання творчої самореалізації незрячих дітей та залучення їх до мистецького життя. Саме таку мету ми ставили перед собою, коли робили постановку «Казку на білих лапах», — розповідає Ярослав Нудик.

Організатори проекту вже мають досвід проведення інклюзивних мистецьких заходів за участю зірок та незрячих виконавців. Однак «Казка на білих лапах» – це перший дитячий мюзикл, який не лише презентуватиме прем’єри різдвяних пісень, а й має намір зробити цей світ добрішим, кращим і на кільканадцять усмішок радіснішим.

«Казку на білих лапах» планують показати у різних регіонах України. Під час гастролей до проекту долучатимуть інших незрячих дітей. «Хочемо, щоб цю виставу-мюзикл побачили не лише львів’яни 23 січня, а й жителі інших міст та регіонів України. Маємо намір показати постановку, зокрема, у Харкові, Слов’янську, Одесі, Києві, на Закарпатті», — каже Оксана Потимко.

Вхід на виставу-мюзикл «Казка на білих лапах» 23 січня у Львові, у Палаці ім. Г. Хоткевича, – за запрошеннями.

 

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