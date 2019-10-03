Через куріння в громадських місцях на Львівщині оштрафували понад 2000 людей

Ольга Денисяка

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На Львівщині, за останні 9 місяців, патрульні поліцейські наклали 2038 штрафів за куріння в громадських місцях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

За 9 місяців 2019 року патрульні поліцейські винесли 1883 постанови за ч.1 ст.175-1 за куріння у не встановлених місцях і ще 155 постанов за частиною другою цієї ж статті, за повторне порушення впродовж року. Загалом, інспектори винесли 2038 постанов на бажаючих випалити цигарку деінде.

Правоохоронці нагадують, що згідно ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідальної сільської, селищної, міської ради, – тягне за собою попередження або накладення штрафу від 51 грн до 170 грн. Перелік заборонених місць для куріння встановлює Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» та правила благоустрою окремого населеного пункту.

В Патрульній поліції Львівської області закликають громадян бути правосвідомими, не порушувати громадський порядок та з повагою ставитися до інших.

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