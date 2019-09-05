За крадіжку гравію із річки Бистриця молодик відповідатиме перед судом

У Львівській області судитимуть самбірчанина за незаконний видобуток гравію із русла ріки Бистриця на Дрогобиччині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25-річний мешканець Самбірщини без спеціального дозволу на користування надрами, здійснив забір та завантаження на автомобіль 5 м куб піщано-гравійної сировини (гравію).

Злочин чоловік вчинив 20 серпня на заплаві в русло ріки Бистриця біля с.Винники, що на території Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області.

Таким чином зловмисник завдав шкоди державі у розмірі більше 3,5 тис. грн.

Затримали лиходія працівники Управління захисту економіки у Львівській області того ж дня.

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування на Львівщині корисних копалин загальнодержавного значення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.240 КК України.

Обвинувальний акт щодо винної особи та угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним, скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області для розгляду по суті.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді штрафу від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.