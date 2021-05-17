З жителів Львівщини стягнули майже 400 мільйонів податку за землю

За перший квартал цього року до місцевого бюджету Львівщини надійшло понад 397 млн грн податку за землю. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управління ДПС у Львівській області.

За даними податківців, протягом січня-квітня 2021 року до місцевого бюджету Львівщини надійшло понад 397 млн грн податку по платі на землю.

Порівняно з минулим роком, цьогорічне надходження коштів збільшилось на 102,6 млн грн.

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Зокрема, до місцевого бюджету у квітні 2021 року надійшло більше 104 млн грн податку за землю, що перевищує показника квітня 2020 року на 78,1 млн грн.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у 2020 році з платників податків Заходу стягнули 7 мільярдів ЄСВ.

Цьогоріч для українців хочуть підвищити два податки – ЄСВ і ПДФО.

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