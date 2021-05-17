З жителів Львівщини стягнули майже 400 мільйонів податку за землю

Руслана Заклінська 

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За перший квартал цього року до місцевого бюджету Львівщини надійшло понад 397 млн грн податку за землю. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управління ДПС у Львівській області.

За даними податківців, протягом січня-квітня 2021 року до місцевого бюджету Львівщини надійшло понад 397 млн грн податку по платі на землю.

Порівняно з минулим роком, цьогорічне надходження коштів збільшилось на 102,6 млн грн.

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Зокрема, до місцевого бюджету у квітні 2021 року надійшло більше 104 млн грн податку за землю, що перевищує показника квітня 2020 року на 78,1 млн грн.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у 2020 році з платників податків Заходу стягнули 7 мільярдів ЄСВ.

Цьогоріч для українців хочуть підвищити два податки – ЄСВ і ПДФО.

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