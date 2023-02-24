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За рік війни Росія втратила в Україні понад 146 тисяч військових

Наталя Дуляба

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За рік повномасштабної війни Росія позбулася в Україні більше 146 тисяч своїх військових, 3300 танків, 6600 бойових броньованих машин, майже по 300 літаків і гелікоптерів. Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати ворога до ранку 24 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу/personnel – близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,
  • танків/tanks – 3363 одиниці (+13),
  • бойових броньованих машин/APV – 6600 одиниць (+7),
  • артилерійських систем/artillery systems – 2363 одиниці (+11),
  • РСЗВ/MLRS – 474 одиниці (+3),
  • засоби ППО/Anti-aircraft warfare systems – 247 одиниць (+3),
  • літаків/aircraft – 299 одиниць (+0),
  • гелікоптерів/helicopters – 287 одиниць (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня/UAV operational-tactical level – 2033 одиниці (+4),
  • крилаті ракети/cruise missiles – 873 одиниці (+0),
  • кораблі/катери/warships/boats – 18 одиниць (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 5224 одиниці (+9),
  • спеціальна техніка/special equipment – 229 одиниць (+1).

Дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

Нагадаємо, коли втрати Росії у війні проти України наближались до 100 тисяч військових, міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що вони є «рекордно низькими».

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