Посеред річки у Старому Самборі застряг позашляховик

Рятувальникам довелось на руках виносити двох людей із позашляховика, який застряг посеред річки у Старому Самборі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у четвер, 23 лютого, у Старому Самборі. Тут у річку Яблунька заїхав позашляховик Mercedes ML-315 і не зміг вибратись.

З’ясувалось, що 37-річний водій вирішив скоротити шлях і перетнути річку на своєму позашляховику, але не врахував рівень води. Самостійно вибратись чоловік та його пасажирка не змогли, оскільки під тиском води двері не відчинялись, тож довелось викликати рятувальників.

Прибувши на місце події, надзвичайники у захисних костюмах зайшли у воду і за допомогою ручного інструменту відчинили двері автомобіля. Після цього вони на руках винесли чоловіка й жінку на берег річки.

Позашляховик із річки витягнули за допомогою знайомих водія, які теж приїхали на допомогу.

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Фото: ДСНС