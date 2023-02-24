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Біля Львова під колесами авто загинув пішохід

Наталя Дуляба

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На трасі у селі Бартатів, що біля Львова, автомобіль насмерть збив пішохода, його особу встановлюють. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у четвер ввечері, 23 лютого, орієнтовно о 20:30 год. у селі Бартатів. Тут на трасі Львів – Шегині під колесами авто загинув пішохід.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Opel Zafira», 58-річний житель Стрийського району, збив чоловіка віком близько 40 років. Від отриманих травм пішохід помер на місці події, його особу наразі встановлюють.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини аварії та особу загиблого, просять звернутися на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років тюрми із трирічним позбавленням водійських прав або без такого.

Триває слідство.

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Фото: поліція

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