Війна забрала життя ще двох львів’ян

У п’ятницю, 24 лютого, Львів проведе в останню путь двох своїх захисників – Романа Циганського і Юрія Губ’яка, які загинули на війні з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Чин похорону розпочнеться о 12:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), о 12:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають захисників на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічні довідки воїнів

Львів’янин Роман Циганський (08.03.1988 – 18.02.2023) навчався у СЗШ № 64 (сьогодні – ліцей «Гроно»). Закінчив Вище професійне училище № 20.

Після завершення навчання проходив строкову військову службу у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Ветеран АТО. У 2014-2015 роках виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції у лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Із початком повномасштабного вторгнення вступив до лав 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Виконував бойові завдання на східному напрямку.

У Романа Циганського залишилися дружина, двоє синів, мама і брат.

Львів’янин Юрій Губ’як (21.04.1985 – 19.02.2023) навчався у ліцеї №74 імені Марійки Підгірянки. Працював у будівельній сфері, захоплювався своєю справою. Любив активний відпочинок.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ добровольцем став на захист Батьківщини від російських окупантів. Воював у лавах 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

У Юрія Губ’яка залишилися цивільна дружина, четверо дітей, мама, бабуся, сестра та племінники.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.