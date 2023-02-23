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У львівських ЦНАПах можна обміняти посвідчення водія

Андрій Котенський

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Від 22 лютого у трьох підрозділах Центру надання адміністративних послуг знову доступні послуги Міністерства внутрішніх справ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У підрозділах  Центру надання адміністративних послуг можна здійснити обмін посвідчення водія, зміну анкетних даних у технічному паспорті на авто, а також реєстрацію нового транспортного засобу. Інформаційні картки до цих послуг доступні за посиланням.

Отримати ці послуги можна у трьох підрозділах ЦНАП. Це у Львові на вулиці К. Левицького, 67 та на проспекті Червоної Калини, 72а, а також у Винниках на вулиці Галицькій, 12.

Як відомо, мережа Центрів надання адміністративних послуг у Львівській громаді охоплює 6 підрозділів у Львові, ще 3 підрозділи у Винниках, Рудному, Брюховичах, а також офіси у Зашкові, Рясному-Руському і Лисиничах. Загалом у ЦНАП можна отримати близько 530 послуг.

До служби підтримки ЦНАП можна звернутись за телефоном: (032)2975795 чи 0932975795. Або ж надіслати запит на електронну скриньку: [email protected]

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