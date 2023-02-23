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У львівського закладчика виявили наркотиків на 300 тисяч гривень

Наталя Дуляба

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Під час обшуків у 26-річного закладчика наркотиків у Львові виявили заборонених речовин орієнтовно на 300 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про 26-річного уродженця Кривого Рогу, який торгував у Львові наркотиками і психотропними речовинами. За даними слідства, свій «товар» він поширював, роблячи закладки у різних місцях.

Фігуранта затримали з посилкою біля одного із відділень пошти. Серед особистих речей у пакунку виявили близько 800 згортків з особливо небезпечними психотропними речовинами та наркотичними засобами, зокрема PVP, метамфетамін, марихуана, 4-ММС, ЛСД, амфетамін, МДМА.

Орієнтовна вартість всіх цих речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 300 тисяч гривень.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах).

Розслідування вже завершили, а обвинувальний акт скерували на розгляд суду. За скоєне наркоторговцю загрожує від 9 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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