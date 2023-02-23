Синоптики попереджають про нічну ожеледицю

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, в ніч на 24 лютого та вранці на дорогах міста й області буде ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Усіх учасників дорожнього руху закликають зважати на прогноз погоди й бути обачними під час руху.

За даними Sinoptik, вночі прогнозують близько 0 градусів, натомість в день, 24 лютого потепліє до 8 градусів тепла. П’ятниця буде хмарною, а ближче до обіду очікується дощ, який до вечора завершиться.

Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари за необхідності, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилети тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80, а в разі надзвичайних ситуацій в області сповістити на ліні екстрених викликів 112.

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