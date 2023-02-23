Перед втечею рашисти знищили херсонський аеропорт: фото

Перед втечею російські окупанти зруйнували міжнародний аеропорт «Херсон», який самі ж використовували як місце дислокації. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

Йдеться про міжнародний аеропорт «Херсон», розташований біля села Чорнобаївка. За даними слідства, військовослужбовці РФ захопили його, вторгнувшись й окупувавши Херсонщину.

На території аеропорту рашисти розміщували власну військову техніку, зберігали снаряди і боєприпаси, а також намагались використати це місце як плацдарм для подальшого наступу на інші регіони України.

«Відходячи, окупанти підірвали декілька місць, облаштованих для перебування військових, лишивши по собі розгромлені будівлі, техніку, боєприпаси й інші сліди перебування», – йдеться у повідомленні.

На місці побували прокурори і поліцейські, провели необхідні слідчі дії та зібрали необхідні матеріали.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває розслідування.

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