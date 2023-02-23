Німецький Вюрцбурґ став містом-побратимом Львова

Німецьке місто Вюрцбурґ офіційно стало містом-побратимом Львова. Німецьке місто Вюрцбург стало 19 офіційним містом-партнером Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Сьогодні мер Львова Андрій Садовий та мер Вюрцбурґа Крістіан Шухардт у міській Ратуші підписали угоду про співпрацю.

«Маємо честь укласти партнерство між нашими двома містами. Унікальність цього моменту є в тому, що не маючи жодного партнерства, наші колеги помагали нам достатньо багато. Ми отримали підтримку у розбудові екосистеми РЦ «Незламні» (UNBROKEN), і це все базувалося на довірі. Тільки сильні і мужні люди в цей час є тут, з нами, в Україні… Сьогодні наша співпраця переходить у новий юридичний аспект», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Мер Вюрцбурґа Крістіан Шухардт залишив запис у Книзі почесних гостей міста Львова: «Для нас є сьогодні історичний день, тому що два міста – Львів і Вюрцбург уклали партнерство в ім’я миру і для людей».

«Ми підписуємо цю угоду в ім’я миру. Тому що ви і наші мешканці два роки тому навіть не могли уявити, що будемо жити в часи такої страшної війни. Зараз йдеться про те, щоб спільно перемогти у цій війні за допомогою всіх засобів, які для цього є необхідні, і з тією підтримкою, яку можуть надати партнерські європейські країни… Це потім можна буде спільно використовувати у післявоєнній Європі. На територіальному рівні, на рівні громад, щоб шукати ту співпрацю в різних галузях – культури, медіа, в економічному розвитку. І ми за останні два дні багато говорили про такі проєкти, і підписуємо цю угоду задля блага людей у Львові і Вюрцбурзі», – зазначив під час підписання документів Крістіан Шухардт.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення, Вюрцбург долучився до допомоги Львову, надавши кошти, загальною сумою 210 000 євро. Із них близько 50 000 євро було передано Львівській академії мистецтв для ремонту гуртожитків, близько 30 000 євро використано для облаштування прихистку для вимушено переміщених українців. Найбільшу частину коштів використають для підготовки проектно-кошторисної документації та експертизи для створення центру реабілітації «Незламні» на базі поліклініки на вул. Мазепи, 25. Приблизно 10 000 євро передано для Першого ТМО Львова для закупівлі медичного обладнання для реабілітаційного центру.

До слова, Львів має 19 міст-партнерів у різних країнах світу. Це Баня-Лука, Будапешт, Вільнюс, Вінніпег, Вроцлав, Краків, Кутаїсі, Лодзь, Люблін, Перемишль, Пловдів, Рішон Ле-Ціон, Рочдейл, Ряшів, Тбілісі, Фрайбург, Ченду, Канни та Вюрцбург.

Довідка

Вюрцбурґ – місто на південному заході Німеччини, у федеральній землі Баварія на ріці Майн. Місто має залізничне, річкове та авіасполучення, тут проживає 130 000 осіб.

Вюрцбурґ є важливим економічним центром Баварії: тут близько 100 000 робочих місць, місто має великий комерційний хаб, індустрія надання послуг є другою за розміром у Баварії.

Вюрцбурґ має 12 міст-партнерів.

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