Дітей у Мелітополі рашисти залучають у «Юнармію»

В окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, діти нібито «добровільно» вступатимуть в «Юнармію» – молодіжну військово-патріотичну мілітарну організацію Міноборони РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 23 лютого.

Відомо, що в Мелітополі російські окупанти вже взялись за дітей. У місцевій школі вони організовують нібито «добровільне» складання присяги для вступу в «Юнармію».

«Також на базі вказаного навчального закладу планують сформувати так званий “Всєросійський корпус спасатєлєй”», – кажуть у Генштабі.

Зауважимо, що ще влітку 2022 року окупанти на захоплених територіях Луганщини змушували дітей вступати до «Юнармії», а батьків, які були проти, шантажували.

На раніше окупованій Луганщині «Юнармію» створило кілька років тому так зване «управління народної міліції». Відомо, що в організацію примусово залучили більше 5000 дітей.

Довідково: «Юнармія» – російська молодіжна військово-патріотична мілітарна організація, яку створило міноборони РФ у 2016 році. До її складу входять школярі (як хлопці, так і дівчата) віком від 8 років, яких називають юнармійцями.

Їх навчають користуватися різними видами зброї, водять на екскурсії до військових частин, у таких колективах також активно пропагандують ідеологію «русского міра».

Окрім Росії, відділення «Юнармії» існують у Вірменії, Таджикистані, невизнаній Абхазії, а також на тимчасово окупованих РФ територіях України.

У грудні 2021 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, у якій висловила занепокоєння правами людини в тимчасово окупованому Криму, зокрема мілітаризацією українських дітей, в тому числі й за участі організації «Юнармія».

«Юнармію» часто порівнюють із «Гітлер’югендом» – молодіжною військовою організацією в нацистській гітлерівській Німеччині.

У липні Європейських Союз ввів санкції проти російської «Юнармії».

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