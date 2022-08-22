На Луганщині окупанти взялись готувати дітей до війни, – Гайдай

На захопленій Луганщині російські окупанти змушують дітей вступати до військово-патріотичного руху «Юнармія», а батьків, які виступають проти, шантажують. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Facebook.

«росіяни готують українських дітей до війни. В окупованому селі на Біловодщині рашисти змусили 30 дітей шкільного віку “прийняти присягу про входження до військово-патріотичного руху “Молода гвардія-Юнармія” і стати юним армійцем”», – написав він.

Батьків, які не хочуть, аби їхні діти вступали у пропагандистське утворення рф, шантажують, а також погрожують. За словами Гайдая, окупанти залякують місцевих, що якщо ті уникатимуть мобілізації, то на війну відправлять їхніх дітей.

«Юнармію» на раніше окупованих територіях Луганської області створило кілька років тому так зване «управління народної міліції». Дотепер в організацію примусово залучили більше 5000 дітей.

Довідково: «Юнармія» – російська молодіжна військово-патріотична мілітарна організація, яку створило міноборони рф у 2016 році. До її складу входять школярі (як хлопці, так і дівчата) віком від 8 років, яких називають юнармійцями.

Їх навчають користуватися різними видами зброї, водять на екскурсії до військових частин, у таких колективах також активно пропагандують ідеологію «русского міра».

Окрім росії, відділення «Юнармії» існують у Вірменії, Таджикистані, невизнаній Абхазії, а також на тимчасово окупованих рф територіях України.

У грудні 2021 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, у якій висловила занепокоєння правами людини в тимчасово окупованому Криму, зокрема мілітаризацією українських дітей, в тому числі й за участі організації «Юнармія».

«Юнармію» часто порівнюють із «Гітлер’югендом» – молодіжною військовою організацією в нацистській гітлерівській Німеччині.

У липні Європейських Союз ввів санкції проти російської «Юнармії».

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Фото: з відкритих джерел