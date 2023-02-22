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Підпірну стінку на Шевченка, 41 перемонтують за понад 2 млн грн

Андрій Котенський

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Підпірну стінку вздовж прибудинкової території житлового будинку на вул. Шевченка, 41 та тротуар вздовж проїзної частини вулиці відремонтують за рахунок коштів резервного фонду Львівської міської територіальної громади. Відповідне рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет ЛМР.

На підпірну стінку з бюджету виділять понад 2 млн грн.

«Враховуючи протокол позапланового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, пропонуємо виділити з резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади Залізничній районній адміністрації кошти в сумі 2 млн 40 тис. грн для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стіни вздовж прибудинкової території житлового будинку на вул. Т. Шевченка, 41 у м. Львові та тротуару вздовж проїзної частини вулиці», – доповіла в.о. директора департаменту фінансової політики ЛМР Вікторія Довжик.

Нагадаємо, що за три роки капітального ремонту невеликої частини вулиці Шевченка, довжиною близько 2 км, з міського бюджету Львова вже витратили близько 335 мільйонів гривень коштів платників податків.

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