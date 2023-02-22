Окупанти обстріляли Харків: є поранені

Зранку 22 лютого в Харкові пролунали кілька вибухів. Відомо про щонайменше двох поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, зафіксовані «прильоти» у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.

Нагадаємо, 21 лютого російські війська обстрілювали Херсон. Снаряди влучили у зупинку громадського транспорту, ринок, дитсадок та лікарню. Внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури є загиблі та поранені.