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Окупанти обстріляли Харків: є поранені

Ольга Денисяка

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Зранку 22 лютого в Харкові пролунали кілька вибухів. Відомо про щонайменше двох поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, зафіксовані «прильоти» у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури. 

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.

Нагадаємо, 21 лютого російські війська обстрілювали Херсон. Снаряди влучили у зупинку громадського транспорту, ринок, дитсадок та лікарню. Внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури є загиблі та поранені.

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