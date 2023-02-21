РФ обстрілює Херсон: 6 загиблих

У вівторок, 21 лютого, російські війська знову обстрілюють Херсон. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook.

«Херсон під обстрілом. Імовірно “Град”. Вже близько 20 вибухів», – йдеться в повідомлені.

Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив Суспільному, що є щонайменше шестеро загиблих внаслідок обстрілу російськими військами зупинки громадського транспорту у Херсоні.

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