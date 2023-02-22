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На правобережжі Херсонщини окупанти вбили двох людей

Наталя Дуляба

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Російські окупаційні війська обстріляли село Новотягинка Херсонської області і вбили двох місцевих мешканців. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У середу, 22 лютого, рашисти гатили з артилерії по селу Новотягинка, що на правому березі Дніпра. Наразі відомо про двох загиблих літніх людей.

«Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей – 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Вони загинули на місці», – написав Олександр Прокудін.

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За даними ОВА, протягом минулої доби окупанти 51 раз обстрілювали Херсонщину, чотири рази – сам Херсон. Ворожі снаряди у місті влучили в зупинку громадського транспорту, ринок, дитсадок та лікарню, є загиблі і поранені.

Загалом 21 лютого війська РФ вбили 5 мешканців Херсонської області, ще 21 поранили.

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