На пожежі в Червонограді врятували двох людей

Ввечері 21 лютого в Червонограді на Львівщині загорілась квартира. Внаслідок займання отруїлись димом двоє мешканців, один з них – в реанімації. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

21 лютого о 21:00 год. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Червоноград на вул. Шевченка, 12 Червоноградського району на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в одній з квартир.

На місці події рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації загорання. На момент займання в квартирі були двоє людей. Надзвичайники винесли їх з палаючої квартири на вулицю та передали медикам.

Внаслідок пожежі отруїлися продуктами горіння 2 особи: 48-річна власниця квартири, яка від госпіталізації відмовилась та 62-річний чоловік, якого госпіталізували в реанімаційне відділення Червоноградської центральної міської лікарні.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м, електролічильник, пошкоджено стелю, стіни на площі 10 кв.м та двері на площі 1,5 кв.м.

Також, аби гарантувати безпеку мешканцям сусідньої квартири, рятувальники вивели на свіже повітря 2 людей. О 21:16 пожежу локалізовано та о 21:22 ліквідовано в складі двох ланок газодимозахисної служби.

До ліквідації займання залучалось 11 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

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