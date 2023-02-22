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Мешканця Золочівщини судять за вбивство під час пиятики

Наталя Дуляба

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На лаві підсудних опинився 56-річний житель Золочівського району, який вбив свого товариша по чарці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Фатальний випадок стався торік у листопаді в одному зі сіл на Золочівщині. Тут обвинувачений разом зі своїм 38-річним знайомим розписав спиртне.

Після тривалого застілля у них закінчився алкоголь, на підставі чого між чоловіками почався конфлікт. У ході суперечки підсудний взяв кухонний ніж і наніс численні удари потерпілому. Від отриманих травм 38-річний чоловік помер на місці.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Обвинуваченого помістили під варту.

Зараз слідство вже завершили, обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду, який і обиратиме покарання фігуранту справи. За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми.

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