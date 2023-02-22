Львовом роз’їжджав 15-річний підліток на татовому «кубику»

У Львові правоохоронці затримали неповнолітнього хлопця, який, не маючи водійських прав, їздив на позашляховику-«кубику» свого батька. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у вівторок, 21 лютого, на вул. Зеленій. Тут патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz G500 за порушення Правил дорожнього руху.

З’ясувалось, що водієм є 15-річний львів’янин, який не має прав. Позашляховик належить його батьку.

Коли на місці події прибув чоловік, то запевнив, що не знав про вчинок свого сина.

На 50-річного мешканця Львова склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 184 (вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.