30 млн дол. збитків. Про підозру повідомлено колишньому міністру Пивоварському

22 лютого 2023 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 млн дол. США збитків, колишньому міністру інфраструктури України та його колишньому першому заступнику. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі САП.

Зважаючи, що місцеперебування колишнього першого заступника міністра не встановлене, про підозру йому повідомили заочно.

У 2015 році міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту «Південний».

Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту «Південний» є державною власністю та перебуває у користуванні «АМПУ» і право на збори належить виключно державному підприємству.

Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями. У результаті, державі було завдано понад 30 млн дол. США збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

САП не називає імені міністра, але відомо, що у 2015 році міністерство очолював Андрій Пивоварський. Його першим заступником в той час був Володимир Шульмейстер. 14 квітня 2016 року Верховна Рада відправила у відставку Кабінет міністрів на чолі з Яценюком.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.