На війні загинув ветеран АТО зі Львівщини Олег Андрейців

Під час артилерійського обстрілу на фронті загинув 32-річний мешканець села Зимна Вода Олег Андрейців. Про це Львівському порталу повідомили у Зимноводівській сільраді.

Життя Олега Андрейціва обірвалось 19 лютого внаслідок осколкового поранення. Він був мешканцем села Зимна Вода, що біля Львова. Раніше вже воював на Донбасі. У 32-річного воїна залишилась мати.

«Олег був одним із тих, хто добровільно пішов захищати Україну ще у 2014 році. З перших днів широкомасштабного вторгнення Олег повернувся до лав ЗСУ та мужньо боровся, відстоюючи свободу Батьківщини. Мріяв про перемогу, та не дочекався. Вічна пам’ять Герою», – так згадують про Олега Андрейціва у Зимноводівській сільраді.

Деталі про чин похорону обіцяють повідомити згодом.

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