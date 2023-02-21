Донори крові можуть отримати безкоштовні квитки на культурні події Львова

У Львові стартувала акція «Наповнення»: заклади культури Львова пропонують відвідування вистав, виставок, концертів і екскурсій у подяку за донорство крові для військових та цивільних. Акцію проводять під гаслом «Наповни банк крові – наповнюйся культурою!» і запрошують мешканців громади скористатись цією можливістю. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Наповнення» є ініціативою Інституту стратегії культури, що Першим медичним об’єднанням Львова та міськими інституціями культури. Ця акція є відповіддю культурної спільноти Львова на непрості виклики часу і має на меті звернути увагу громадськості на нестачу запасів у Банку крові та мотивувати донувати кров.

«В нашому суспільстві з огляну на війну у всіх міста фіксується велика потреба у донорській крові. Саме тому культура донування так сильно потребує нашої уваги. Ця акція – це реакція спільноти культури на потребу в донорській крові. Ми хочемо, щоб завдяки цій акції, культура донорства ставала ближчою до кожного львів’янина чи кожної львів’янки, а банк крові все більш наповненим, щоб медики могли допомагати всім військовим і цивільним. Акція «Наповнення» міститиме певну мотиваційну складову: донори крові отримуватимуть квитки у заклади культури нашого міста. Сподіваємось, що з часом до нас доєднається ще більше культурних інституцій і акція набиратиме все більшого масштабу», – розповіла ідейниця акції і директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин.

Серед закладів культури, які пропонують донорам завітати на їхні події: театри «І люди, і ляльки» та «Слово і голос», театр Лесі Українки, театр імені Леся Курбаса, Перший театр, Львівський театр ляльок, Львівський органний зал, музей «Територія терору», музеї Соломії Крушельницької та Станіслава Людкевича, Дім Франка, Музей народної архітектури і побуту, тощо.

Донор(ка) матиме з чого вибирати: вистава, виставка, концерт, а у деяких інституціях також підготували подарункові видання та готові провести екскурсію. Важливо також, що чи не всі квитки є на двох, а то й на більшу кількість осіб (як, скажімо, квитки на дитячі вистави у Театр ляльок).

Акція триватиме два тижні, з 21 лютого по 7 березня, втім організатори не виключають, що проєкт буде продовжено і на довший період.

Аби долучитися до акції «Наповнення», потрібно:

Підготуватися до донорства крові. Уважно прочитайте абсолютні й тимчасові протипоказання до донорства крові та переконатися, що Вам можна здавати кров. За декілька днів перед донацією важливо дотримуватись певних правил харчування. Усі деталі тут.

Завітати у Міський банк крові Першого медичного об’єднання Львова на вулиці Миколайчука, 9. Для кровоздачі донору потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код (якщо ID-картка, то довідку про місце реєстрації). Забір крові відбувається за попереднім записом: +38 (066) 018 09 19 або +38 (067) 118 09 19

Після донації волонтери на локації вручать донору флаєр «Наповнення», і донор зможе обрати із переліку заклад культури та подію, які хоче відвідати. Одна донація — один флаєр. Залежно від події флаєр може передбачати відвідування більше, ніж для однієї особи. На флаєрі буде вказано обрану дату і подію й надалі це — вхідний квиток на захід.

При відвідуванні обраної події обов’язково слід пред’явити флаєр «Наповнення».

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