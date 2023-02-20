У власність держави повернули майнові комплекси в Стрию

Майнові комплекси вартістю близько 54 млн грн у місті Стрий, які намагалось отримати приватне акціонерне товариство, знову зареєстровані за державою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

У суді доведено незаконність попередньої реєстрації права власності на будівлі і споруди. Прокурори виконали рішення Господарського суду Львівської області в частині реєстрації права власності за державою.

Відтак до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про право власності на майно загальною площею понад 31 тис. м кв на користь держави.

«Підставою позову стали незаконні рішення про оформлення та реєстрацію права власності на нерухоме майно. Приватне акціонерне товариство не мало права звертатись до органу місцевого самоврядування, для внесення рішень про оформлення та реєстрацію права власності, а останній видавати такі рішення та свідоцтва, на підставі яких здійснено реєстрацію права приватної власності», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд підтримав позицією прокурора та задовільнив позовні вимоги в повному обсязі.

«Визнано незаконними та скасовано дані рішення та свідоцтва про право власності відповідача та визнано за державою в особі Кабінету Міністрів України права власності на майнові комплекси у місті Стрий», – йдеться у повідомленні.

За даними Zaxid.net, йдеться про будівлі і споруди вартістю 53,5 млн грн, що належали одному з дочірніх підприємств ДАК «Хліб України» – «Стрийському комбінату хлібопродуктів №2».

Як відомо, Стрийський комбінат хлібопродуктів №2 заснований у 1940 році. Поступово він став одним із найбільш механізованих та автоматизованих підприємств галузі в Україні. До складу комбінату входять два млини-заводи, один завод із виробництва комбікорму і низка складів.

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