Синоптики прогнозують у Львові сильний поривчастий вітер

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 21 лютого по Львову й області будуть пориви західного вітру 17 – 22 м/с. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У Львові закликають усіх учасників дорожнього руху зважати на прогноз погоди й бути обачними.

Зокрема, під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

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