На Запорізьку АЕС прибули мобілізовані росіяни

У бомбосховищі Запорізької АЕС розмістили понад 600 мобілізованих і курсантів з рф. Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

«Окупанти разом з Росатомом продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу. На покрівлі п’ятого енергоблоку вони облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків», – йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що на Запорізьку АЕС прибула нова партія військових – понад 600 мобілізованих і курсантів з рф. Їх розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту.

Крім того, рашисти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки».

Нагадаємо, що окупанти відмовили в доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ.

«Вчергове закликаємо світове співтовариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодара, демілітаризації станції та поверненню її під повний контроль України! Це врятує світ не тільки від ядерної, а й від масштабної екологічної катастрофи», – наголошують в Енергоатомі.

Додамо, що окупанти захопили Запорізьку АЕС ще на початку березня. Відтоді вона перебуває виключно під контролем російських військ.

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