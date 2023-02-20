Мешканця Дрогобича підозрюють у побитті знайомого сокирою

66-річного мешканця Дрогобича підозрюють у тому, що під час розпивання алкоголю зі знайомим він побив його сокирою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у місці Дрогобичі підозрюваний разом зі своїм 50-річним товаришем розпивали алкогольні напої. Під час застілля між чоловіками виникла словесна суперечка, у ході якої фігурант, взяв у ванній сокиру і, повернувшись на кухню, почав наносити численні удари по тілу та голові своєму товаришу.

Таким чином спричинив останньому тяжкі тілесні ушкодження, як такі, що є небезпечними для життя в момент заподіяння. Наразі потерпілий перебуває в лікарні.

66-річному чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження (ч.1 ст.121 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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