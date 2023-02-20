ОСТАННІ НОВИНИ

21 лютого Львів попрощається з Героєм Олегом Войтюком

|

У вівторок, 21 лютого, Львів попрощається з Олегом Войтюком, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської місткої ради.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

 Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

 Олег Войтюк (08.06.1976-13.02.2023). Уродженець села Боратин Рівненської області.

Навчався у Довгалівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Рівненської області. У 1998 році закінчив Львівський національний університет природокористування за спеціальністю «інженер-механік».

Після завершення навчання проходив військову службу у лавах Національної гвардії України у місті Івано-Франківськ.

У мирний час працював помічником оператора у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Вест Петрол Маркет». Захоплювався рибальством.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від окупантів. Боронив державу у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони Збройних сил України. Виконував бойові завдання на східному напрямку.

У Олега Войтюка залишились дружина та двоє неповнолітніх дітей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як аналітика спрощує життя бізнесу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як аналітика спрощує життя бізнесу

До 24 лютого 2022 року, попри окупацію Криму і Донбасу, українська економіка демонструвала позитивну тенденцію розвитку....

Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

всі статті
Львівський портал