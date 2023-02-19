За добу Росія втратила ще сім танків та більше пів тисячі військових

За добу Росія позбулася в Україні ще 590 своїх військових, 12 броньованих машин, сімох танків та двох крилатих ракет. Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати ворога до ранку 19 лютого орієнтовно склали:

особового складу 142860 (+590) осіб ліквідовано

танків / tanks ‒ 3310 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12) од,

артилерійських систем – 2327 (+1) од,

РСЗВ – 469 (+0) од,

засоби ППО ‒ 243 (+0) од,

літаків – 298 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0),

крилаті ракети ‒ 873 (+2),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0) од,

спеціальна техніка ‒ 224 (+1).

Дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

Нагадаємо, коли втрати Росії у війні проти України наближались до 100 тисяч військових, міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що вони є «рекордно низькими».

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