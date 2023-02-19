Синоптики оголосили штормове попередження на Львівщині

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 20 лютого по місту й області вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця. В вдень прогнозують на пориви західного вітру 15 – 20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Громадян закликають зважати на прогноз погоди й бути обачними під час руху.

Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари за необхідності, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилети тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій у Львові можна повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80. Про надзвичайні ситуації у області можна сповістити за номером екстрених служб 112.

За даними Sinoptik, в ніч на понеділок, 20 лютого, на Львівщині очікується 1 – 2 градуси морозу. У першій половині дня можливий мокрий сніг. Поступово температура повітря прогріється до 6 градусів тепла, а вже на вечір прогнозують рясні дощі, які можуть тривати аж до полудня, 21 лютого.

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