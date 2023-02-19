Перші французькі колісні танки будуть в Україні вже за тиждень

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прогнозує, що перші легкі колісні танки AMX-10 RC будуть доправлені в Україну наприкінці наступного тижня. Про це він повідомив в інтерв’ю Le Parisien, передає Європейська правда.

«Навчання (українців на AMX-10 RC) наближається до завершення, і танки будуть доставлені наприкінці наступного тижня», – зазначив французький міністр.

Він відмовився говорити, про яку кількість техніки йдеться, «щоб не давати стратегічну інформацію Росії».

«Загалом, темпи підготовки прискорюються, як на нашій території – зі спеціалізованою підготовкою на техніці, яку ми постачаємо, так і в Польщі – з більш загальною підготовкою цілих батальйонів зі швидкістю 600 солдатів на місяць, починаючи з березня», – зазначив Лекорню.

Коментуючи можливість надання України танків Leclerc, очільник Міноборони Франції вказав на недоліки, пов’язані з обмеженим успіхом цієї техніки в експорті.

«Його передача Україні не створить ефекту важеля впливу для масових поставок; тоді як коаліція країн, що передають танки Leopard, вже створена», – пояснив він.

Нагадаємо, на початку січня президент Франції анонсував надання французьких колісних танків AMX-10 RC. За даними ЗМІ, Париж мав спершу передати 14 AMX-10 RC, а всього очікується передача близько 40 машин.

AMX-10 RC – це бойова броньована машина виробництва французької компанії GIAT, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. Станом на 2021 рік у французькій армії було понад 240 таких машин; з 2021 року їх поступово замінюють на бойові розвідувальні машини Jaguar.

AMX-10 RC оснащена 105-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів 105 мм, 4000 боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.

Французьку ББМ часто називають «колісним танком», оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою.

Як раніше повідомляв Львівський портал, Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв Зеленському колісні танки та бронемашини. Він також не виключив можливість постачання бойових літаків Україні.

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