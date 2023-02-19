ОСТАННІ НОВИНИ

Перші французькі колісні танки будуть в Україні вже за тиждень

Андрій Котенський

|

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прогнозує, що перші легкі колісні танки AMX-10 RC будуть доправлені в Україну наприкінці наступного тижня. Про це він повідомив в інтерв’ю Le Parisien, передає Європейська правда.

«Навчання (українців на AMX-10 RC) наближається до завершення, і танки будуть доставлені наприкінці наступного тижня», – зазначив французький міністр.

Він відмовився говорити, про яку кількість техніки йдеться, «щоб не давати стратегічну інформацію Росії».

«Загалом, темпи підготовки прискорюються, як на нашій території – зі спеціалізованою підготовкою на техніці, яку ми постачаємо, так і в Польщі – з більш загальною підготовкою цілих батальйонів зі швидкістю 600 солдатів на місяць, починаючи з березня», – зазначив Лекорню.

Коментуючи можливість надання України танків Leclerc, очільник Міноборони Франції вказав на недоліки, пов’язані з обмеженим успіхом цієї техніки в експорті.

«Його передача Україні не створить ефекту важеля впливу для масових поставок; тоді як коаліція країн, що передають танки Leopard, вже створена», – пояснив він.

Нагадаємо, на початку січня президент Франції анонсував надання французьких колісних танків AMX-10 RC. За даними ЗМІ, Париж мав спершу передати 14 AMX-10 RC, а всього очікується передача близько 40 машин.

AMX-10 RC – це бойова броньована машина виробництва французької компанії GIAT, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. Станом на 2021 рік у французькій армії було понад 240 таких машин; з 2021 року їх поступово замінюють на бойові розвідувальні машини Jaguar.

AMX-10 RC оснащена 105-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів 105 мм, 4000 боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.

Французьку ББМ часто називають «колісним танком», оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою.

Як раніше повідомляв Львівський портал, Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв Зеленському колісні танки та бронемашини. Він також не виключив можливість постачання бойових літаків Україні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як аналітика спрощує життя бізнесу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як аналітика спрощує життя бізнесу

До 24 лютого 2022 року, попри окупацію Криму і Донбасу, українська економіка демонструвала позитивну тенденцію розвитку....

Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

всі статті
Львівський портал