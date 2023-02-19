Львів вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. Як долучитися

У понеділок, 20 лютого Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за українські та європейські цінності. У цей день у Львові проведуть спільну молитву та акцію «Ангели пам’яті». Про це Львівському порталу повідомили упресслужбі Львівської міської ради.

О 10:00 на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні зберуться всі ті, хто захоче долучитись до вшанування пам’яті загиблих. В програмі події передбачені: церемонія підняття прапора України, спільна молитва, яку служитимуть військові капелани, та сама акція «Ангели пам’яті». Традиційно напередодні цього дня у львівських школах відбуваються майстер-класи з виготовлення паперових витинанок у формі ангелів. Цей рік не став винятком, то ж учні зможуть прикрасити меморіал своїми роботами та в такий спосіб долучитись до вшанування пам’яті загиблих Героїв.

«Наше майбутнє, нашу країну, наші цінності боронять найкращі люди. І, на жаль, частина з них віддали своє життя заради цього. Найменше, що ми можете зробити для них, для їх рідних – це гідно вшанувати їх пам’ять та вкотре подякувати за їх подвиг», – зазначає Євген Бойко, директор департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР.

Опісля заходу мерія запрошує всіх доєднатись до вшанування пам’яті Героїв Небесної Соті на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища, яке розпочнеться о 12:00. Для цього місто забезпечить автобуси.

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