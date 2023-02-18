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В українця на Chrysler’і виявили сумки, напаковані 3,3 млн грн

Наталя Дуляба

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57-річний українець із Закарпаття намагався потайки перевезти через кордон сумку, у якій було більше 3 млн грн готівки. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Випадок стався ввечері 17 лютого у пункті пропуску «Тиса», куди з Угорщини прибув 57-річний українець на автомобілі Chrysler. Під час перевірки з’ясувалось, що закарпатець намагався нелегально ввезти 3,3 млн грн. Вся ця сума була купюрами по 200 грн.

При в’їзді у пункт пропуску чоловік обрав для контролю «зелений коридор», тож начебто не мав речей та предметів, які потребують декларування. Однак правоохоронці виявили значну суму готівки у кількох сумках водія.

Також частина грошей була схована у порожнини салону та в багажному відділенні.

Наразі в українця вилучили 2,9 млн грн у встановленому законодавством порядку. Наразі встановлюються всі обставини справи.

Зазначимо, що без оподаткування в Україну фізичні особи можуть ввозити суму, еквівалентну 10 тисячам євро. Більші суми потрібно обов’язково вказувати у митній декларації.

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Фото: ДПСУ

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