В автозіткненні на об'їзній Львова постраждали семеро людей

На трасі біля Львова зіткнулись дві автівки, внаслідок чого постраждали семеро людей. Серед них – троє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю ввечері, 17 лютого, орієнтовно о 18:40 год. на трасі Київ – Чоп біля села Зубра, що межує зі Львовом.

Тут водій автомобіля Volkswagen Passat, 48-річний житель Новояворівська, під час здійснення маневру врізався у Volkswagen Touran під керуванням 31-річного мешканця Львівського району.

Внаслідок зіткнення травми різної важкості отримали водій Volkswagen Passat та четверо його пасажирів: 37-річна жінка й діти, дівчата віком 9 і 14 років та 5-річний хлопчик. Всі вони є мешканцями Новояворівська.

Постраждав також і водій Volkswagen Touran та його пасажир, 30-річний житель Львівського району. Усіх сімох потерпілих госпіталізували.

Як додають у ДСНС Львівщини, від удару передню частину Volkswagen Passat деформувало настільки, що водія і пасажирку довелось деблоковувати за допомогою спецобладнання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із трирічним позбавленням водійських прав.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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Фото: поліція, ДСНС