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У Львові затримали двох водіїв під наркотиками

Наталя Дуляба

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За день у Львові спіймали двох водіїв, які керували автівками у стані наркотичного сп’яніння та мали при собі згортки з підозрілими речовинами. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Першого горе-водія зупинили вдень 17 лютого на вул. Промисловій. 46-річний водій Volkswagen Touran порушив Правила дорожнього руху.

Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки наркотичного сп’яніння, а під час поверхневої перевірки – згорток із речовиною синього кольору. Найвірогідніше це була заборонена речовина.

Другого водія під дією наркотиків затримали у центральній частині Львова на вул. Під дубом. Тут автомобіль Hyundai Santafe їхав із вимкненими фарами, за що його і зупинили.

«У 38-річного водія виявили теж ознаки наркотичного сп’яніння. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли згорток із речовиною білого кольору», – кажуть патрульні.

В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу. На водіїв склали протоколи за керування транспортним засобом в стані сп’яніння, а також інші адміністративні матеріали.

Зазначимо, що протягом січня на Львівщині спіймали більше 800 нетверезих водіїв. У ДТП за їхньою участю загинула одна людина, ще шестеро травмувались.

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