Росіяни обстрілюють окуповану частину Херсонщини, щоб дискредитувати ЗСУ, – Генштаб

На 360 добу війни Російська Федерація завдала 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі Хмельницького та населеного пункту Українськ Донецької області. Є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Крім того, ворог завдав 4 авіаудари та здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 18 лютого.

Окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів попри значні втрати. Основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Загроза подальших ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони більше 20 населених пунктів. Серед них – Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Веселе, Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках агресор здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку під вогнем рашистів опинились понад 18 районів населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти гатили з артилерії по 13 районах населених пунктів. Серед них були Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я, що на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони більше 20 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Веселе, Антонівка, Велетенське та Берегове Херсонської області.

«З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також Сили оборони знищили дві крилаті ракети «Калібр». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника.

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