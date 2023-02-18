На складі з меблями біля Пустомитів спалахнула масштабна пожежа

У селі Наварія, що біля Пустомитів, загорівся склад із меблями, масштабну пожежу гасив 61 рятувальник. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

У п’ятницю ввечері, орієнтовно о 22:30 год. на вул. Львівській у селі Наварія спалахнуло виробниче приміщення. Пожежа виникла в одноповерховій цегляній виробничій будівлі, де зберігали меблі.

Коли на місце прибули рятувальники, споруда була повністю охоплена вогнем, полум’я вже перекидалось на сусідню будівлю.

Загасити пожежу вдалося через дві години, о 00:31 год. силами 61 вогнеборця. Постраждалих немає, однак вогонь знищив частину меблів, які зберігали на складі, дах, а також пошкодив дерев’яну продукцію у суміжній будівлі.

Причину виникнення займання наразі встановлюють.

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