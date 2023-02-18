На Львівщині юний фельдшер прийняв пологи у «швидкій»

20-річний фельдшер Андріян Панкулич зі станції швидкої допомоги у Самборі успішно прийняв пологи дорогою до лікарні. Він допоміг народитися на світ здоровому хлопчику. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.

Випадок стався днями у Добромилі, що біля кордону з Польщею. Тут пізно ввечері бригада «швидкої» отримала виклик на пологи. На зміні якраз працював 20-річний фельдшер Андріян Панкулич.

Приїхавши на виклик, медик почав обстежувати пацієнтку та збирати анамнез. З’ясувалось, саме на той день жінці визначали дату пологів, але вона не поїхала у лікарню заздалегідь. Як тільки раптово почалась родова діяльність, вона відразу викликала швидку допомогу.

У вагітної швидко зменшувався інтервал між переймами, що свідчило, що вона от-от народить. Її негайно переклали на ноші і повезли у пологовий. Всю дорогу за станом пацієнтки стежив Андріян Панкулич і, незважаючи на відсутність відповідного досвіду, він успішно прийняв пологи.

«Водій робив все, що міг на сільській дорозі, аби доїхати якнайшвидше. Я сподівався, що ми довеземо жінку до пологового. Але час між переймами невпинно зменшувався до 2-1,5 хв, тож я телефоную, щоб на підмогу викликали лікарську бригаду. Бо я тут сам, досвіду приймати пологи в мене не було. Та й де б він узявся? Мені, як пишуть лікарі в своїх картках, повних 20 років. Тому треба було перестрахуватися», – розповідає фельдшер.

Однак найближча бригада з лікарями була у Старому Самборі, а часу було обмаль. Андріян Панкулич вирішив везти вагітну на пункт базування у Добромилі, де був ще один фельдшер. Допоки надійшла підмога, жінка вже народила здорового хлопчика.

«Як тільки заїхали в Добромиль, у вагітної відійшли навколоплідні води. Я розумію, що вже народжуємо. Очі в жінки були перелякані, але ми впорались. Водій побіг за колегою, я почав діяти за протоколом. Дитинка народилася дуже швидко. Як на перший раз для мене, то вийшло як на замовлення, гарні класичні пологи. Це я собі, мабуть, заробив доброю роботою. Перше, що зробив на цьому світі хлопчик, почав усміхатися. Усмішка і рефлекс смоктання. Ми були такі щасливі», – пригадує Андріян Панкулич.

Таким чином просто у кареті «швидкої» народився хлопчик, 3400 кг, 51 см. Медики, які вже прийшли на допомогу, оцінили його стан, дитина повністю здорова. Породіллі теж нічого не загрожує. Їх обох доправили до лікарні.

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Фото: Львівський обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф