Львівщина втратила ще одного захисника на війні

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 24-річний мешканець Стрийського району Денис Пузир. Про це Львівському порталу повідомили у Славській селищній раді.

Денис Пузир був мешканцем села Хащованя, що на околиці гірської частини Львівщини. Коли саме він загинув і на якій ділянці фронту, наразі не уточняють.

«Денис Пузир гідно захищав свою рідну Україну, та клята кремлівська рука назавжди відібрала його у нас. Не забудемо цього ніколи. Щире співчуття рідним та близьким Героя», – йдеться у повідомленні.

Деталі про чин похорону воїна обіцяють сповістити згодом.

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