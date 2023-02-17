Українські військові влаштували «нічне сафарі» росіянам

36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського завдала ударів по позиціях російських окупантів. Про це повідомили у Міноборони України.

«Нічне “сафарі” на окупантів від 503 окремого батальйона морської піхоти та 36 окремої бригади морської піхоти ім контр-адмірала Михайла Білинського», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу 16 лютого РФ втратила в Україні ще 800 бійців. З початку повномасштабного вторгнення – вже близько 141 260 військових.

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