РФ втратила на війні ще 800 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 141 260 військових, 3 298 танків, 298 літаків та 287 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 17 лютого загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 141 260 (+800) осіб,
- танків ‒ 3 298 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 520 (+3) од,
- артилерійських систем – 2 322 (+16) од,
- РСЗВ ‒ 467 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 241 (+2) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 187 (+20) од,
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2 013 (+1),
- Крилаті ракети – 871 (+14);
- Спеціальна техніка ‒ 221 (+2).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк