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РФ втратила на війні ще 800 окупантів

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 141 260 військових, 3 298 танків, 298 літаків та 287 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 17 лютого загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 141 260 (+800) осіб,
  • танків ‒ 3 298 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 520 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2 322 (+16) од,
  • РСЗВ ‒ 467 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 241 (+2) од,
  • літаків – 298 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 187 (+20) од,
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2 013 (+1),
  • Крилаті ракети – 871 (+14);
  • Спеціальна техніка ‒ 221 (+2).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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