РФ втратила на війні ще 800 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 141 260 військових, 3 298 танків, 298 літаків та 287 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 17 лютого загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 141 260 (+800) осіб,

танків ‒ 3 298 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 520 (+3) од,

артилерійських систем – 2 322 (+16) од,

РСЗВ ‒ 467 (+1) од,

засоби ППО ‒ 241 (+2) од,

літаків – 298 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 187 (+20) од,

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2 013 (+1),

Крилаті ракети – 871 (+14);

Спеціальна техніка ‒ 221 (+2).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.